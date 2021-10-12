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Manisa BBSK'nın okul ziyaretleri devam ediyor

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Manisa BBSK'nın okul ziyaretleri devam ediyor

Manisa'yı spor şehri yapma noktasında birçok branşta sporcu yetiştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Şubesi olarak da genç nesile ulaşmak için okul ziyaretlerine devam ediyor.

MANİSA (Bültenler) - Bu kapsamda, takım Genel Menajeri Nihat Mala, MER Kolejini ziyaret ederek Okul Müdürü Mehmet Kanca ile bir araya geldi.

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediye spor Basketbol Şubesi, başlattığı okul ziyaretleri kapsamında MER Kolejine bir ziyaret gerçekleştirdi. Takım Menajeri Nihat Mala ve Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk, Okul Müdürü Mehmet Kanca ile bir araya geldi. Takım Menajeri Nihat Mala, il genelinde spor çağında olan her öğrenciye ulaşmak için çalıştıklarını ifade ederek, Manisa'yı spor şehri yapma konusunda eğitim kurumlarının yapısı ve yapılanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Mala, spora bakış açısı ve göstermiş oldukları ilgi nedeniyle MER Koleji yetkililerine teşekkür etti. Okul Müdürü Mehmet Kanca da nazik ziyaret için teşekkürlerini iletti. Ziyarette okulun spor alanları da incelendi.

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