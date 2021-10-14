Manisa BBSK'nin Durağı Hedef Eğitim Kurumları - Haberler
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Manisa BBSK'nin Durağı Hedef Eğitim Kurumları

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Manisa BBSK'nin Durağı Hedef Eğitim Kurumları

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Basketbol Şubesi okul ziyaretleri kapsamında Hedef Eğitim Kurumu'na konuk oldu.

MANİSA (Bültenler) - Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Nihat Mala, Manisa'da genç nesli spora kanalize etmek için ziyaretlerinin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.

Sportif başarılarının yanında gençlere verdiği önemle de takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Şubesi, başlattığı okul ziyaretleri kapsamında Hedef Eğitim Kurumumu da ziyaret etti. Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Nihat Mala ve Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk, gerçekleştirdikleri ziyarette kurum sahibi Mustafa Kader, Avukat Kıvanç Kader, Okul Müdürü ve aynı zamanda Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Özmen ile bir araya geldi. Manisa'nın gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak noktasında okullarla işbirliğinin önemine değinen Mala, "Ağaç yaşken eğilir. Ben de Manisalıyım. İlimizdeki genç kardeşlerimize ulaşarak onları sporun içine dahil etmek istiyoruz. Sporun insan gelişimine büyük katkısı var. Okul ziyaretlerimiz ile daha fazla gence ulaşacağımıza inancımız tam." dedi. Hedef Eğitim Kurulu Yetkilileri de nazik ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

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