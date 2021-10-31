Manisa BBSK'dan İç Sahada Farklı Tarife

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 5'inci maçta HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni evinde 78-54'lük skorla mağlup etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de maçı tribünde takip etti. Yeşil-beyazlı ekibin skorer oyun kurucusu Diante Watkins attığı 26 sayı ile maça damgasını vurdu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 5'inci hafta maçında evinde HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni ağırladı. Mücadeleyi MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de tribünde takip etti. Karşılıklı sayılar ile başlayan ilk periyodu yeşil-beyazlı temsilcimiz 21-16 önde geçti. İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne olurken soyunma odasına önde giden taraf 36-33'lük skorla Manisa BBSK oldu.

İkinci yarıda bambaşka bir takım vardı

Mücadelenin ikinci yarısında hücumdaki etkinliğini savunmaya da yansıtan yeşil-beyazlı ekibimiz taraftarında desteğiyle final periyoduna 54-44 önde girdi. Dördüncü periyotta da hem hücumdaki hem de savunmadaki dominant oyunu sürdüren Manisa'nın devleri mücadeleden 78-54'lük skorla galip ayrılarak evinde 3'te 3 yaptı. Diante Watkins attığı 26 sayının yanı sıra 4 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalma istatistiği ile maça adeta damgasını vurdu. Fatih Cantitiz attığı 12 sayı ile takımımızda bir diğer öne çıkan isim olurken Berkay Sinirlioğlu da skora önemli katkıda bulundu.

Taraftarı ile buluşan Manisa BBSK, arkasına aldığı güçle evinde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibimiz geçtiğimiz haftalarda Fethiye Belediyespor ile Kocaeli BŞB Kağıtspor'u da evinde mağlup etme başarısı göstermişti.

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