Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gülgeç'ten koruyucu ailelere teşekkür

MANİSA (AA) - Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa'da 150 ailenin, koruma altındaki 182 çocuğa baktığını belirterek, "koruyucu ailelere" duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kurumunun Manisa'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Gülgeç, ildeki çocuk evlerinde 100 civarında çocuğun kaldığını aktardı.

Engelli hizmetleri çalışmaları kapsamında 8 bin 300 engelli için evden bakım ücreti ödendiğini kaydeden Gülgeç, yine ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin yatalak hasta için de evde bakım ücreti ödendiğini kaydetti.

Koruyucu ailelikle ilgili Manisa'da önemli bir farkındalığın oluştuğunu belirten Gülgeç, "Şu anda 150 koruyucu ailemiz 182 çocuğumuza bakıyor. Bu çocukların yaklaşık 40'ı engelli. Koruyucu aile olmak için düzenli gelire sahip olmak ve bazı diğer şartlar var. Devletimiz de çocuğun giderlerinin karşılanması için yaşına göre koruyucu ailemize maddi destek sağlıyor. Duyarlılığı için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.