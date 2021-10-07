Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasağı bitti mi? - Haberler
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Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasağı bitti mi?

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Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasağı bitti mi?

Orman yangınları sonrası tedbir amaçlı olarak birçok alanda Mangal yasağı Orman giriş yasağı uygulaması başlamıştı. Günümüzde de bu uygulamaların devam edip etmediği merak edilirken orman yasağı bitti mi, mangal yasağı kalktı mı konuları araştırıldı.

Orman yangınlarının ardından Antalya Valiliği genelgesiyle ormanlara giriş ve çevresindeki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştı. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasağı bitti mi? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Antalya Valiliği genelgesiyle ormanlara giriş ve çevresindeki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştı. Yasağın 1 Ekim itibariyle bitmesiyle Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Sarısu ve Topçam piknik alanlarında mangal yasağı da sona erdi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu ve Topçam mesire alanlarında kontrollü bir şekilde mangal, tüp ve semaverle piknik yapabilecek. Sarısu Mesire Alanı sabah saat 07.30 ile gece 24.00 saatlerinde arasında, Topçam Mesire Alanı ise 08.00- 20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Ankara Valiliği'nin 15 Eylül'de yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla ilgi yazımız ile 05.08.2021 - 15.09.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan kararlar, 01 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Valilik açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."

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