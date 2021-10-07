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Manevra yapan tır çarptığı direği devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manevra yapan tır çarptığı direği devirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde manevra yapan tır, dorsesiyle yol kenarındaki üzerinde kent güvenlik sistemi kameralarının olduğu direğe çarptı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde manevra yapan tır, dorsesiyle yol kenarındaki üzerinde kent güvenlik sistemi kameralarının olduğu direğe çarptı. Yolcu durağını hemen yanında gerçekleşen olayda, daha büyük bir felaket ucuz atlatıldı.

Kaza bu sabah saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Kavşağı istikametinden gelen tır Keşan eski cezaevi yakınlarında, sanayi sitesi yönüne dönmek için manevra yaptı. Manevra sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının da olduğu direğe çarpan tır dorsesi, direğin üzerindeki kameralar ile birlikte devrilmesine ve sistem kutusunun zarar görmesine neden oldu.

Minibüs durağının hemen yanında meydana gelen olayda o sırada hiç bir yolcunun şans eseri bulunmaması sebebiyle daha büyük bir olayın yaşanmaması ise teselli oldu.

Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalar sonrasında tır ile birlikte sürücüsü Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde yakalanırken, şoför hakkında işlem başlatıldı. Kazaya sebebiyet veren şoför, direğin devrildiğini fark etmediğini söyledi. - EDİRNE

Manevra yapan tır çarptığı direği devirdi

Manevra yapan tır çarptığı direği devirdi

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