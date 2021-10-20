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Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 3. maçında Merih Demiral'ın forma giydiği İtalyan ekibi Atalanta, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı maçta Manchester United'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 3. maçında Merih Demiral'ın forma giydiği İtalyan ekibi Atalanta, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı maçta Manchester United'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Atalanta'yı konuk etti. İtalyan ekibi mücadeleye çok etkili başladı ve 15. dakikada Psalic ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada sahneye milli oyuncu Merih Demiral çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Manchester United, ikinci toparlandı ve 53. dakikada Marcus Rashford ile farkı 1'e indirdi. (1-2) 75. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakalayan Manu, 81. dakikada Ronaldo'nun golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

E Grubu

Barcelona: 1 - Dinamo Kiev: 0

Benfica: 0 - Bayern Münih: 4

F Grubu

Manchester United: 3 - Atalanta: 2

Young Boys: 1 - Villarreal: 4

G Grubu

Salzburg: 3 - Wolfsburg: 1

Lille: 0 - Sevilla: 0

H Grubu

Chelsea: 4 - Malmö: 0

Zenit: 0 - Juventus: 1 - İSTANBUL

Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

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