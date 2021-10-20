Manchester United Atalanta maçı için saatler kaldı. Zorlu müsabakayı canlı yayından naklen izlemek isteyenler Manchester United Atalanta maçının ne zaman ve saat kaçta merak edilmekte. Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United ve Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Atalanta maçı 20 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Atalanta maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

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