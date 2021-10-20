Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United ve Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken Manchester United – Atalanta maçı için geri sayım başladı. Manchester United Atalanta maçının ne zaman ve saat kaçta merak edilmekte. Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United ve Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Manchester United Atalanta maçı için saatler kaldı. Zorlu müsabakayı canlı yayından naklen izlemek isteyenler Manchester United Atalanta maçının ne zaman ve saat kaçta merak edilmekte. Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United ve Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Atalanta maçı 20 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacaktır.
MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Atalanta maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
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