MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta 28 Temmuz'da yaşanan büyük orman yangınının ardından başlayan saha temizleme çalışmaları, Kavaklı Mahallesi'nde devam ediyor. Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, kesim ve temizleme çalışmalarının ardından fidan dikim çalışmalarının başlayacağını söyledi.

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ın 4 ayrı noktasında başlayan ve yaklaşık 60 bin hektar ormanlık arazinin yok olmasına sebep olan orman yangınının ardından saha temizleme çalışmaları devam ediyor. Yangının etkili olduğu Kavaklı Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'nde yanan ormanlık alanların ağaç kesim ve saha temizliğine ise başlandı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan kesim ihalelerinin ardından Manavgat'ta yaklaşık 2 milyon 600 bin metreküp kesim yapılması planlanıyor. Kesimlerden sonra yapılacak saha temizliğinin ardından kasım ayı içerisinde fidan dikimlerinin başlayacağı belirtildi.

Kavaklı Mahallesi'nde yapılan ağaç kesim ve saha temizleme çalışmalarında, yanmamış ağaçların kesildiği iddiaları hakkında bilgi veren Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, tamamen yanmamış olsa bile yangından etkilenen kızılçam ağaçlarının kuruyacağını belirterek, yeni dikim çalışmalarının ardından fidelere zarar vermemek için bu ağaçların da kesildiğini söyledi. Açıkbaş, Anayasa'nın 169'uncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere orman arazilerinin kesinlikle imara açılamayacağını vurgulayarak, o yönde yapılan yalan haberler e itibar edilmemesini istedi.