Manavgat'ta tütün imalathanesine dönüştürülen eve baskın

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin imalathaye dönüştürülen bir eve yaptığı baskında 750 bin lira değerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak nargile atölyesi ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmada, Kızılağaç Turizm Merkezi'nde S.A. ve E.G.'nin bir evi nargile imalathanesine dönüştürdüğü tespit edildi. Eve yapılan baskında, 750 bin lira değerinde, 850 kilo kıyılmış tütün, 385 kilo kaçak nargile tütünü, çeşitli markalarda 757 paket kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma, 20 bin marka etiket bandı, 18 bin boş tütün kutusu, çeşitli markalara ait 15 bin sahte ambalaj ile paket kutulama ve markalama makinesi ele geçirildi.

Kaçak ürün ve suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere 205 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.