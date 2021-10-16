MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tur otobüsündeki 7'si rus Turist 8 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saat 08.00 sıralarında Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi'ne giden Ali Arslan'ın kullandığı 31 ACB 886 plakalı tur otobüsü yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen otobüsün kapıları açılmayınca turistler ön camı kırarak, çıktı.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7'si Rus, 1'i tur rehberi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.