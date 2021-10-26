Manavgat'ta orman yangını (3)

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINDA

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azim ve gayretle havadan ve karadan verdiğimiz mücadele neticesinde orman yangınını kontrol altına aldık. Bölgedeki soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Son ateş sönene kadar durmayacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet