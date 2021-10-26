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Manavgat'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta orman yangını Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın Taşağıl Kızıldağ Çorak mevkiinde dumanların yükselmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına halen 3 helikopterle müdahale edilirken bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle karadan müdahalede güçlük yaşanıyor.

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını
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