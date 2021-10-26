MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın Taşağıl Kızıldağ Çorak mevkiinde dumanların yükselmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına halen 3 helikopterle müdahale edilirken bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle karadan müdahalede güçlük yaşanıyor.