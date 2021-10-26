MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ mahallesi Susuz mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz katılıyor. Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.

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Ömer KARÇA/MANAVGAT ( Antalya ), (DHA) -