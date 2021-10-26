MANAVGAT'TA 'ÖNCE YAYA' PROJESİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi kapsamında, yaya yoğunluğu olan caddelerde sürücüleri, yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesi konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılında uygulamaya başladığı 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' adlı proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri, ilçede yoğun yaya trafiği olduğu caddelerde uygulama yaptı.

Yaya ve sürücüleri bilgilendirme amacıyla yapılan uygulamaya Trafik Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri yer aldı. Uygulamada polis, araç sürücülerini yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri konusunda uyardı. Görevliler, yaya geçidi üzerinde duran bazı araç sürücülerini de ikaz etti.