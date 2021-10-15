MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM - Haberler
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MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okul, park, bahçe, metruk binalarda, bazı cadde ve sokaklarda narkotik arama köpeklerinin de katıldığı denetim yaptı. Kontroller sırasında uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar kubar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddesi elde geçirildi.

Uygulama sırasında 2 şüphelinin 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından arandığı belirlendi. Zanlılar, gözaltına alındı.

MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM

MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM

MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM

MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM
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Haber: MANAVGAT'TA NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM - Haberler
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