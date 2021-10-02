MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI - Haberler
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MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ara sokağa girmek için sola dönüş yapan otomobille karşı istikametten gelen motosikletin çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ara sokağa girmek için sola dönüş yapan otomobille karşı istikametten gelen motosikletin çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Kızılağaç turizm bölgesinde meydana geldi. Doğuş Demir idaresindeki 34 EJL 012 plakalı otomobil karşı ara sokağa girmek için sola dönüş yaptı. Bu arada karşı istikametten gelen Gülbek Şimşek (21) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Gülbek Şimşek ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hamdi Şimşek (16) ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada otomobil sürücüsü Doğuş Demir ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.C.Ç. ve C.S.'de herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde otomobil dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada gelen motosikletin yandan çarpması ve üzerindeki iki kişinin savrulması yer aldı.

MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI

MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI

MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI

MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI
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