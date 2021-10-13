Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Manavgat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 18 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 18 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 9'u ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü cezaevine gönderdi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

 Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

 Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Temel Karamollaoğlu Hulusi Akar İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Fernando Alonso
Tüm Haberler Murat Kurum Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Mustafa Şentop Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:54:43. #1.12#