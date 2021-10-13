Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 18 kişi gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u hükümlü 18 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 9'u ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü cezaevine gönderdi.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri