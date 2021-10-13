Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Haberler
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Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 kişiden 9'u Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 yıl 6 ay ceza ile aranan E.A., 5 yıl 5 ay ceza ile aranan Ç.K., 3 yıl 3 ay 5 gün ceza ile aranan R.Ü., 1 yıl 8 ay ceza ile aranan A.O.D., 1 yıl 1 ay 10 gün ceza ile aranan T.K., 6 ay ceza ile aranan A.Y., 3 ay ceza ile aranan F.N., 3 bin lira para cezası ile aranan H.G. ve 2 bin 100 lira para cezası ile aranan A.B. ise tutuklanarak Alanya F Tipi Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

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