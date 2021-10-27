Manavgat'ta bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde D.G.'nin sahte içki sattığını belirledi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ele geçirildi.
D.G. hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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