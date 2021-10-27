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Manavgat'ta 6 hektar ormanlık alan yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta 6 hektar ormanlık alan yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Manavgat ilçesi Taşağıl Kızıldağ Çorak mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında 6 hektar dolayında ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Manavgat'ta 6 hektar ormanlık alan yandı

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