Manavgat'ta 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Manavgat'ta 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan 34 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.B'nin ilçede olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title