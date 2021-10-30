Manavgat'ta 15 kaçak göçmen saklandıkları sazlıkta yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen jandarma tarafından saklandıkları sazlıkta yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen A.K. gözaltına alındı.

Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde bazı kişilerin Suriye uyruklu kaçak göçmenleri Avrupa ülkelerine götüreceği ihbarı üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Taşağıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmada Denizkent Mahallesi'nde dün sahildeki sazlıklar arasında saklanan 1'i çocuk, 2'si kadın, Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.Onları almak için kıyıya yanaşan teknede yapılan aramada 12 bidon benzin, muhtelif yaşam gıda malzemesi bulundu. Organizatörlük yaptığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.