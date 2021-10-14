Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Selkan ERENOĞLU ve Yönetiminden Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret…

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Selkan ERENOĞLU ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, kendilerine yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri