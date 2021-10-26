Manavgat Baro Temsilcisi Av. Erol OGAN ve Temsilci Yardımcılarından, Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret…
Manavgat Baro Temsilcisi Av. Erol OGAN, Temsilci Yardımcıları Av. Ali AVCI ve Av. Derya ANGIN; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
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MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Manavgat Baro Temsilcisi Av. Erol OGAN, Temsilci Yardımcıları Av. Ali AVCI ve Av. Derya ANGIN; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
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