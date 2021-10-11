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Mamak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Mamak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mamak Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mamak Belediyesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Mutlu-Ege Spor Kompleksi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kendi uçurtmasını yaparak çocukların heyecanına ortak oldu.

Köse, "Bugün burada çocuklarımız ve gençlerimizle rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü şenlendiriyoruz. Bu güzel etkinlikte doya doya uçurtmalarımızı gökyüzüne bırakıp, onların gökyüzünde dalgalanışını seyredeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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