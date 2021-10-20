Mamak'ta Mevlid-i Nebi Haftası özel sergi

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerleri, Mevlid-i Nebi Haftası'na özel hazırlamış olduğu el emeği göz nuru ürünleri sergiledi

Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen sergiye Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve kursiyerler kaldı. Kursiyerlerinin hazırlamış olduğu, alüminyum rölyeften zift kazımaya, filografiden ahşap yakıya kadar 26 farklı eser ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi müjdesi

Mevlid-i Nebi haftası kapsamında el sanatları sergisinin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Kursiyerlerimizin sanatsal bakış açısı kazanmaları için Musiki Muallim Mektebimiz'de, Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi kuruyoruz. Akademik eğitimler verilecek olan bu merkezde çok güzel eserler çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Sergimiz hayırlara vesile olsun" dedi.

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