Mamak Belediyesi, ilçede doğan yeni bebeklere yönelik uygulamaya koyduğu "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ailelere destek oluyor.

Mamak Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincini paylaşan belediye, eylül ayından bugüne 368 bebeğe "hoş geldin" dedi. Sosyal belediyeciliğe örnek olan birbirinden farklı uygulamalara imza attıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tüm annelerimize ve babalarımıza bir kez daha, hayata gözlerini açan bebeklerini mutlu, sağlıklı ve güzel günlerde büyütmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Yeni doğan hediye paketlerinin içinde bir bebeğin temel ihtiyaçları olan bebek taşıma puseti, biberon ve damaklı emzik bulunuyor. Ailelerin maddi yükünü de hafifleten paketleri Mamak'ta ikamet eden aile bireyleri bebeğin kimliğiyle belediyeden alabiliyor. - ANKARA

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