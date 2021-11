Mamak'ın demir yumrukları madalyaya doymuyor

ULUS, BARTIN (Habermetre) - Mamak Belediyesi, Ulus Şefik Tetik boks Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Turnuvası'na damga vurdu.

Ringde boy gösteren Mamak Belediyesi boksörleri verdikleri mücadele ile hem kürsüye çıkmayı başardılar hem de Mamak'ın gururu oldular.

Sporda başarı oranımız her geçen gün artıyor Mamak'ta spora ve sporculara verilen desteklerle birlikte başarı oranının her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlere inancımız tam. Onlarda bu inancımızı istikrarlı ve azimli çalışmaları sonucu elde ettiği başarılarla her zaman perçinliyorlar. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Turnuvası'nda, Mamak Belediyesi boksörlerinden derece elde eden sporcular ise şöyle; 57 kiloda Çağrı fidan ve 48 kiloda Ayşe Tekin 1., 52 kiloda Emirhan Baş, 50 kiloda Nurselin Çetin ve 46 kiloda Ramazan Demir 2. oldu.

