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Mamak'ı geleceğe taşıyacak projeler vitrine çıkıyor

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Mamak'ı geleceğe taşıyacak projeler vitrine çıkıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, turizmden kentleşme ve çevreye, kültür sanattan spora kadar her alanda hayata geçirdiği projeleri, 20 Ekim Çarşamba günü saat 19. 00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan proje sunum toplantısında anlatacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, turizmden kentleşme ve çevreye, kültür sanattan spora kadar her alanda hayata geçirdiği projeleri, 20 Ekim Çarşamba günü saat 19. 00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan proje sunum toplantısında anlatacak.

Mamak Daha Güzel Oluyor Mamak daha güzel olacak diyerek göreve başladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Hayata geçirdiğimiz projelerle artık Mamak daha güzel oluyor. Şimdi ise dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile iki buçuk yılda hayata geçirdiğimiz projelerin sunumu için bir araya geliyoruz. Ankara'nın yükselen değeri güzel Mamak'taki büyük değişimi paylaşacağımız proje sunum toplantımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi.

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