Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Söz verdik, yaptık' - Haberler
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Mamak Belediye Başkanı Köse: "Söz verdik, yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mamak Belediye Başkanı Köse:

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta hayata geçen projelerini sunum toplantısında açıklayacak.

ANKARA (İHA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta hayata geçen projelerini sunum toplantısında açıklayacak.

Mamak Belediye Başkanı Köse, turizmden kentleşme ve çevreye, kültür sanattan spora kadar hayata geçen projeleri, 20 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan proje sunum toplantısında anlatacak.

"Söz verdik, yaptık"

Mamak daha güzel olacak diyerek göreve başladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Hayata geçirdiğimiz projelerle artık Mamak daha güzel oluyor. Şimdi ise dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile iki buçuk yılda hayata geçirdiğimiz projelerin sunumu için bir araya geliyoruz. Ankara'nın yükselen değeri güzel Mamak'taki büyük değişimi paylaşacağımız proje sunum toplantımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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