Maltepe sahil yolunda 2 lüks otomobil takla atı: 2 yaralı

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de sahil yolunda 2 lüks otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazaya karışan iki araç da takla attı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Mercedes marka 34 CZL 451 plakalı otomobil sürücüsü Bahattin Güngör sahil yolunda seyir halinde iken bir anlık dalgınlıkla öndeki Audi marka otomobilin tamponuna vurarak orta refüje çarptı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettikleri iki otomobil de çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, iki araçta da sürücülerin yanlarında bulunan Feyzanur Yıldız ve Samet Tan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL