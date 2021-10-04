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Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Bahattin Güngör idaresindeki 34 CZL 451 plakalı araç, önünde ilerlemekte olan Mustafa Karamanoğlu yönetimindeki 34 SA 0526 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolda takla attı. Kazada, her iki aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar Feyzanur Yıldız ve Samet Tan sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametine trafik tek şeritten veriliyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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