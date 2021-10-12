Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralanarak dakikalarca bilinci kapalı şekilde yerde yattı. Çarpan araç sürücüsü ve yanındakiler kadının başında bekleyip dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Kadının yerde yattığı sırada onlarca araç ise yoldan geçip gitti. Kaza anı ve kadının yerde yatıp ambulans beklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Maltepe'de 11 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kadına, yolda ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazaya sebep olan aracın içindeki gençler ile kazaya tanık olan çevredekiler, yerde bilinci kapalı halde yatan yaralı kadının başında bekledi. Yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kadının yaralı halde yerde yattığı dakikalarda, onlarca aracın kadının yanından geçip gitmesi ise dikkat çekti.

Sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen yaralı kadın, olay yerine daha sonra intikal eden ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadına çarpan araçtaki kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın yolun karşısına geçmek için yola atlıyor. Yolda ilerleyen otomobil de kadına çarpıyor. Çevredekiler ve araçtakiler kadının yardımına koşuyor.

(Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan/İHA)