MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada refüjdeki bir ağacı deviren araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Serdar Töre idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan hafif ticari araç, bir ağacı da yıkıp, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan Serdar Töre, Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aşırı kilolu olması nedeniyle normal ambulansa alınamayan Serdar Töre için obez ambulansı istendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.