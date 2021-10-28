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Maltepe'de park halindeki otomobil yandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Maltepe'de park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

D-100 karayolu Küçükyalı mevkisi yan yolda park halinde olan 34 FYK 79 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de park halindeki otomobil yandı

Maltepe'de park halindeki otomobil yandı

Maltepe'de park halindeki otomobil yandı

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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