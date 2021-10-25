Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'de zincir marketin şubesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

MALTEPE'de zincir marketin şubesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken tfaiye yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Mahalle sakinlerinden Saki Kartal, ' İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Çok şükür bir sıkıntı olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | MALTEPE'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

 MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

 Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı

Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title