MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ - Haberler
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MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de akşam saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Maltepe'de akşam saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla ' Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde yaklaşık 110 polisin katılımıyla ilçe genelinde 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yunus polisleri, asayiş, güvenlik büro ekipleri ve bekçilerin katılımıyla mahallelerdeki kahvehaneler denetlendi. Ayrıca güvenlik noktalarından geçen şüpheli araçlar durdurularak, araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Sokaklardan geçen motokuryeler de durdurularak denetlendi. Denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ

MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ

MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ

MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR' DENETİMİ
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