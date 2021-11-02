Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Maltepe'de atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan atık kağıt depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tesiste hasar oluştu.

Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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