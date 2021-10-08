MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de, eğlence yerleri ve kahvehanelere yönelik olarak denimler yapıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00'de Küçükyalı Polis Merkezi önünde toplanarak, ilçe genelinde eğlence yerleri, kafe ve kahvehane ağırlıklı ' Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde; 22 ayrı umuma açık yer, 142 araç ve 27 motosiklet kontrol edilirken, 518 kişi GBT taramasından geçirildi.

Denetimlerde, aranması olan 1 kişi, yoklama kaçağı 9 kişi ve alkollü otomobil kullandığı tespit edilen 1 sürücü hakkında işlem yapılırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlere çevre ilçelerden destek timleri de katıldı.