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MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de, eğlence yerleri ve kahvehanelere yönelik olarak denimler yapıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de, eğlence yerleri ve kahvehanelere yönelik olarak denimler yapıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00'de Küçükyalı Polis Merkezi önünde toplanarak, ilçe genelinde eğlence yerleri, kafe ve kahvehane ağırlıklı ' Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde; 22 ayrı umuma açık yer, 142 araç ve 27 motosiklet kontrol edilirken, 518 kişi GBT taramasından geçirildi.

Denetimlerde, aranması olan 1 kişi, yoklama kaçağı 9 kişi ve alkollü otomobil kullandığı tespit edilen 1 sürücü hakkında işlem yapılırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlere çevre ilçelerden destek timleri de katıldı.

MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Haberler
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