Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı - Haberler
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Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe Belediyesi, pandeminin ağır şekilde yaşandığı 2021 yılının ilk aylarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini daha da arttırdı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, pandeminin ağır şekilde yaşandığı 2021 yılının ilk aylarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini daha da arttırdı. Bu kapsamda aynı yılın ilk 9 ayında yaklaşık 70 bin kişiye sıcak yemek dağıtılırken, ortalama 6 bin aileye de gıda kolisi verildi.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle tam kapanmanın olduğu 2021 yılının ilk aylarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürdüğü sosyal yardım hizmetlerini artırarak sürdürdü. 'Maltepe'den Dayanışma Köprüsü Yardım Kampanyası' adı altında afet bölgesinde zarar gören vatandaşlara 50 yastık, 150 yorgan ve 500 adet gıda kolisi gönderilirken, 6 asker ailesine nakdi destek, mağdur ve ihtiyaç sahibi 6 bin 369 aileye de gıda kolisi verildi. Halkın acılı günlerinde de yanında olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 243 aileye taziye yemeği hizmeti verdi.

Bin 608 kişiye kıyafet desteği

Sokağa çıkma yasakları ve tam kapanmanın yaşandığı günlerde 70 bin 169 kişiye dört çeşit sıcak yemek verilirken, kıyafet ihtiyacı olan bin 608 kişiye de 'Giymiyorsan Giydir' projesi kapsamında ikinci el eşya yardımı yapıldı. Müdürlüğün çalışmaları çerçevesinde ikinci el ev eşyası hizmetinden 70 kişi yararlanırken hasta yatağı, hasta altı bezi ve tekerlekli sandalye gibi medikal malzemeleri içeren destekten yararlanan vatandaşların sayısı ise 39 oldu. 210 kişiye ise 2 bin 400 adet sandalye, 344 adet masa ve 4 çadır verildi. - İSTANBUL

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı

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Haber: Maltepe'de 70 bin kişiye sıcak yemek, 6 bin aileye gıda yardımı - Haberler
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