Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı

Maltepe'de 500 metrekare üzerine kurulu olan kağıt ve atık deposunda yangın çıktı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de 500 metrekare üzerine kurulu olan kağıt ve atık deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Maltepe Bakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt ve atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Çatı kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken alevlere teslim olan depo havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı

Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı

Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yangında mahsur kalan 3 kişi, canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Yangında mahsur kalan 3 kişi, canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

 Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

 Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da korkutan yangın

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da korkutan yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title