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Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarak hurdaya döndü.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarak hurdaya döndü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mevkii Kartal istikameti yan yoldaki bir otomobilde çıktı.  34 PYK 79 plakalı otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonunda markete uğradıktan sonra aracını çalıştıramadı. İttirerek çalıştırmaya çalıştığı araç yolda motor kısmından alev aldı. Alevler tüm otomobili sararken bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.


Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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