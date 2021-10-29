Maltepe D-100'de otomobil alev alev yandı
100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarak hurdaya döndü.
MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yanarak hurdaya döndü.
Yangın, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mevkii Kartal istikameti yan yoldaki bir otomobilde çıktı. 34 PYK 79 plakalı otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonunda markete uğradıktan sonra aracını çalıştıramadı. İttirerek çalıştırmaya çalıştığı araç yolda motor kısmından alev aldı. Alevler tüm otomobili sararken bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.