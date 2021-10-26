"Maltepe Aile Sağlığı Merkezi Hayırlı Olsun"

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Habermetre) - Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Vali Yerlikaya, "Maltepe Aile Sağlığı Merkezimiz, İstanbul'umuza, Zeytinburnu ilçemize ve Maltepe Mahallemize hayırlı olsun. " dedi.

Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanları ve çok sayıda misafir katıldı.

Açılış töreninde Vali Yerlikaya, Milletvekili Turan, Belediye Başkanı Arısoy ve Prof. Dr. Memişoğlu katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

Vali Yerlikaya, "Bugün Maltepe Aile Sağlığı Merkezimizi açıyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy göreve geldiğinden beri eğitim, sağlık, kültür ve yaşama dair sosyal belediyecilik alanında iletişim dili ve davranışını istişare ve ortak akıl ile en önemlisi de gönülden gönüle kurmuş olduğu hizmet anlayışıyla en güzel şekilde yapmaya devam ediyor. Ömer Arısoy başkanımızı bu güzel hizmetinden dolayı kutluyoruz. Biz sağlık sisteminde çok güçlüyüz. Maltepe Mahallemiz çok şanslı. Meclis Üyelerine ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Maltepe Aile Sağlığı Merkezimiz hayırlı, uğurlu olsun. " diye konuştu.

"Sağlık Çalışanlarımızın Hakkını Ödeyemeyiz"

Sağlık çalışanlarımızın salgın dönemindeki özverili çalışmalarına değinen Vali Yerlikaya, "Kovid-19 döneminde öncü olan, vatandaşımızla yüz yüze gelen, ilk temas noktası olan şifa kaynağı, şifa merkezlerimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Onların hakkını ödeyemeyiz. Tarih onları altın harflerle kaydetti. Sağlık çalışanlarımız Kovid-19 döneminde gerçekten takdire şayan hizmet verdiler. Allah onlardan razı olsun. Hepsine minnettarız. Vefat edenler oldu; mekanları cennet, ruhları şad olsun. " ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu ilçesinin aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Vali Yerlikaya, "Zeytinburnu'nda 65 yaş ve üzeri olan büyüklerimizin 1., 2. ve 3. doz aşı oranları mükemmel. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. 1. doz aşı oranı, %92, 2. doz aşı oranı, %90, 3. doz aşı oranı ise %75. Buradan büyüklerimize selam ediyoruz. 3. doz aşılarımızda da bir an önce 1. ve 2. doz aşı oranını yakalayalım. " dedi.

Milletvekili Turan, konuşmasında kendi mahallesinde böyle bir hizmetin hayata geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Arısoy, "Zeytinburnu Belediye Başkanlığına adaylığım esnasında hemşehrilerimle konuşurken onların ilk talepleri Maltepe Mahallemize bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmasıydı. Bunun üzerine çalışmaya başladık. İstanbul'a örnek gösterilebilecek bu alanı hiç Aile Sağlığı Merkezi olmayan mahallemize kazandırmak istedik. Merkezimiz bir yıldır hemşehrilerimizin hizmetinde. Bizim amacımız insana hizmet etmek. Bugün Aile Sağlığı Merkezimizin resmi açılışındayız. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya açılışımıza gösterdikleri ilgi ve teşrifleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Memişoğlu ise, "Vatandaşlarımızı koruyacak, tespitlerini yapacak bir kurum daha açılıyor. Herkes sağlığının değerini bildiği gibi sağlıkçısının değerini de devletinin değerini de bilmeli. Vatandaşlarımıza Kovid-19 salgın döneminde verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Maltepe Aile Sağlığı Merkezimiz hayırlı, uğurlu olsun. " dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri açılış kurdelesi kesimi gerçekleştirdi. Aile Sağlığı Merkezi'nin ziyaret edilmesiyle tören sona erdi.

#Maltepe Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını #Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın @omerrarisoy ile birlikte gerçekleştirdik. #İstanbul'umuza, #Zeytinburnu ilçemize ve #Maltepe Mahallemize #HayırlıOlsun#Salı pic. twitter. com/7UjULyO3YE

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2021 Bizi Takip Edin

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