MALKARA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara -Şarköy karayolunun 1'nci kilometresinde meydana geldi. Şarköy'den Tekirdağ yönüne giden A.M. (49), yönetimindeki 59 ADH 973 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan 6 kişiden R. M.(58), H.M. (61) ve G. M.(22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.