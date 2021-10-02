Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu - Haberler
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Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobadan çıktığı iddia edilen yangın bir anda evin çatısını sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yan taraftaki bir eve daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri evlerdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile evlerdeki yangın söndürülürken, dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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