Mali: Ülkedeki krizin çözümü için uluslararası toplumu emir vermeye değil bizi dinlemeye çağırıyoruz - Haberler
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Mali: Ülkedeki krizin çözümü için uluslararası toplumu emir vermeye değil bizi dinlemeye çağırıyoruz

AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel
Mali: Ülkedeki krizin çözümü için uluslararası toplumu emir vermeye değil bizi dinlemeye çağırıyoruz

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta, ülkesinde yaşanan krize ilişkin uluslararası topluma kendilerine kulak verme çağrısında bulundu.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta, ülkesinde yaşanan krize ilişkin uluslararası topluma kendilerine kulak verme çağrısında bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Diop, uluslararası toplumdan ülkesindeki krizin çözümü için yardım talep etti.

Uluslararası kuruluşlar tarafından gelen birçok çözüm önerisinin krizi bitirmediğini kaydeden Diop, "Mali ile iletişimin değiştirilmesi gerekiyor, talimat ve emir vermek yerine Malililere sorunlarını çözmek için yardım ve eşlik edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Fas Dışişleri Bakanı Burita, ülkesinin Mali ile tüm alanlarda iş birliğini artırmak için çalışacağını kaydetti.

Burita, Fas'ın Mali'nin iç işlerine asla müdahil olmayacağını belirterek, tarım, su ve sağlık gibi birçok alanda Afrika ülkesine yardım etme noktasında kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Mali, ülkede 2012 Mart'ta yapılan askeri darbe sonrası başlayan iç karışıklık nedeniyle siyaset ve güvenlik açısından kriz yaşıyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mali: Ülkedeki krizin çözümü için uluslararası toplumu emir vermeye değil bizi dinlemeye çağırıyoruz - Haberler
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