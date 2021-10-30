Mali'de 2020'de salıverilen insani yardım gönüllüsü Petronin hakkında yakalama emri çıkartıldı

Mali'de 2016'da kaçırılan ve Ekim 2020'de serbest bırakılan Fransız insani yardım gönüllüsü Sophie Petronin hakkında yakalama emri çıkartıldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberler e göre, Mali Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından tüm birimlere gönderilen belgede, en son Burkina Faso sınırındaki Sikasso mevkisinde görülen Petronin'in yakalanarak Bamako'daki Jandarma Genel Müdürlüğüne getirilmesi emri verildi.

2001'den bu yana Mali'de yaşıyordu

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan 76 yaşındaki Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine 2001'de yerleşmişti.

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan çocuklar için 2004'ten bu yana çeşitli faaliyetler yürüten Petronin, bu kapsamda Gao'ya Yardım Derneğini (Association d'Aide a Gao) kurmuştu.

Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide bağlantılı gruplar tarafından kaçırılmıştı.

Mart 2020'de kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse ile 6 Ekim 2020'de serbest kalan Petronin, Müslüman olduğunu açıklamıştı.

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