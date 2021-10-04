Malezya'dan Myanmar'a iş birliği yapmaması halinde ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılamayabileceği uyarısı - Haberler
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Malezya'dan Myanmar'a iş birliği yapmaması halinde ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılamayabileceği uyarısı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Malezya'dan Myanmar'a iş birliği yapmaması halinde ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılamayabileceği uyarısı

KUALA Malezya, Myanmar'daki askeri yönetimin ülkede derinleşen krizi çözme konusunda iş birliği yapmayı reddetmesi halinde bu ay Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'ne katılmasına izin verilmeyebileceği uyarısı yaptı.

KUALA Malezya, Myanmar'daki askeri yönetimin ülkede derinleşen krizi çözme konusunda iş birliği yapmayı reddetmesi halinde bu ay Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'ne katılmasına izin verilmeyebileceği uyarısı yaptı.

Myanmar'ın da dahil olduğu 10 üyeli ASEAN, Aung San Suu Çii'nin sivil hükümetini darbeyle deviren askeri yönetimle müzakere yapması için ağustosta Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'u Myanmar Özel Temsilcisi olarak seçmişti.

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, bugün ASEAN'daki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, Myanmar makamlarının Yusuf ile iş birliği yapmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek Myanmar'daki askeri yönetimin derinleşen krizi çözme konusunda iş birliği yapmaması halinde bu ay düzenlenmesi planlanan ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılmasına izin verilmeyebileceğini söyledi.

Darbeden bu yana gözaltında tutulan Suu Çii ve diğer yetkililer de dahil olmak üzere tüm taraflara ulaşmak istediğini açıklayan Yusuf, Myanmar ordusu ile pazarlıklarına devam ediyor.

Myanmar'daki askeri yönetim, ülkeyi iki yıl içinde yeni seçimlere götürme ve siyasi çözüm bulmak için ASEAN ile iş birliği yapma taahhüdünde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malezya'dan Myanmar'a iş birliği yapmaması halinde ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılamayabileceği uyarısı - Haberler
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