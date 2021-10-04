Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı - Haberler
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Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

AA / Veysel Eşin - Haberler | Teknoloji
Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesi Saftekingazi Ortaokulunda "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesi Saftekingazi Ortaokulunda "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Sergiye Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Saftekingazi Ortaokulu Müdürü Turan Bozkurt, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Demirer ve Altın, öğrencilere başarı diledi.

Resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı fuarda projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı - Haberler
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